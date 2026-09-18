Sarı-kırmızılıların, tedavisi süren yıldız golcü Victor Osimhen'in milli takım kampına katılmaması konusunda Nijerya Futbol Federasyonu ile uzlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından Florya'da şok bir gelişme yaşandı.

Afrika basınından Score Nigeria'da yer alan habere göre Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Madagaskar ve Gine Bissau maçlarının aday kadrosuna Galatasaray'ın sakatlığı bulunan futbolcusu Victor Osimhen de yer aldı. Bu kararla birlikte Nijerya tarafının, sarı-kırmızılı kulübün talebini resmi olarak karşılıksız bıraktığı belirtildi.

EKİM AYI BEKLENİYORDU

Bu ayın başlarında sağ kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören ve henüz tam olarak hazır olmayan 27 yaşındaki santrforun, milli aranın ardından ekim ayında sahaya çıkması planlanıyordu.

Galatasaray sağlık heyetinin risk uyarısına rağmen teknik direktör Eric Chelle'in yıldız futbolcuyu kadroya çağırması yönetimi ve teknik ekibi huzursuz etti. Fiziksel eksikliği bulunan Osimhen'in milli maçlarda süre alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

İŞTE NİJERYA'NIN MAÇLARI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kritik mücadelelere çıkacak olan Nijerya'nın maç programı şu şekilde:

25 Eylül: Madagaskar (İç saha)

29 Eylül: Gine Bissau (Deplasman).