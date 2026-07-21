Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor flaş transferlerle taraftarlarını sevindirirken Galatasaray’dan da dünyaca ünlü bir yıldız hamlesi gelmesi bekleniyor. Başkan Dursun Özbek de taraftarları Bruno Fernandes transferiyle coşturmayı planlıyor. Özbek’in bu konuda görüşme yaptığı Teknik Direktör Okan Buruk’a söz verdiği öğrenildi. Fernandes’in transferini gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağını belirten Özbek, Manchester United’a 35 milyon Euro teklif yapacak. İngiliz kulübün bu teklifi kabul etmesi beklenirken işin zorlu bölümü Bruno’nun istediği maaş konusunda. Sarı-kırmızılılar, Fernandes’e 10 milyon Euro’nun üzerinde bir maaş teklifi yapacak. Önümüzdeki günlerde yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçilecek.