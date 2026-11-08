Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2 kazanırken maçın ardından yapılan paylaşımlar olay oldu.

GSStore hesabından yayımlanan görsel, sosyal medyada tartışma yarattı. Paylaşımda kullanılan "sarı paket" daha önce Amed Sportif Faaliyetler'e yönelik tribünlerde yapılan "sarı torba" göndermelerine benzetildi. "Sarı torba" benzetmesiyle tepki çeken paylaşım, gelen eleştirilerin ardından kaldırıldı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yapılan paylaşımın arkasında bir reklam kampanyası olduğu ortaya çıktı. GSStore bu video ile yıldız oyuncu Barış Alper Yılmaz için özel olarak hazırladığı koleksiyonun tanıtımını yaptı. Koleksiyonda kullanılan gold ve siyah renkler ürün paketinde de kullanıldı.

Gelen yoğun tepkilerin ardından söz konusu paylaşım GSStore'un sosyal medya hesabından silindi ve yerine bir açıklama paylaşıldı. Yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a özel olarak hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır."

15 BARO HAREKETE GEÇTİ

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Galatasaray’ı özür dilemeye çağırırken 15 baronun da suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



Diyarbakır, Mardin ve Van barolarının da aralarında bulunduğu 15 baro, GSStore'un paylaşımına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Görüntüyü kınayan barolar, konuyla ilgili hukuki girişimde bulunacaklarını bildirdi.

Sporun nefretin değil, karşılıklı saygının alanı olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kürt toplumunun kolektif hafızasında kayıpları, acıyı ve yas duygusunu temsil eden ‘sarı torba’ imgesi taşıdığı tarihsel ve toplumsal anlam itibarıyla bir görsel olarak değerlendirilemez. Bu sembolün spor rekabeti içerisinde kullanılması, geçmişte yaşanan acıların ve toplumsal travmaların hafife alınması sonucunu doğurabilecek niteliktedir.”

DAHA ÖNCE DE KRİZ YARATTI

Süper Lig’in ikinci haftasında Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında tribünde bir grup taraftar, Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru 'sarı torba' salladı. Yapılan hareketin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 5 taraftar hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat" suçlamasıyla soruşturma başlattı ve 5 taraftar ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

"Sarı torba", terör örgütüne yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK mensuplarının taşınmasında kullanılan sarı renkli ceset torbasını (kadavra torbası) ifade ediyor.