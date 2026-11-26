UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Sporting CP ile Manchester United, Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de kozlarını paylaştı. Tempolu başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip, aradığı golü ilk yarının son bölümünde buldu. 33. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Luis Suarez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Sporting CP'yi 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda beraberlik için baskısını artıran Manchester United, organize Sporting savunmasını aşamayınca Portekiz temsilcisi soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İKİ DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıya bambaşka bir kimlikle başlayan konuk ekip Manchester United, eski kulübüne karşı sahaya çıkan kaptanı Bruno Fernandes ile skoru lehine çevirdi. 48. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Portekizli yıldız, skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Bu golden yalnızca iki dakika sonra yeniden sahneye çıkan Bruno Fernandes, 50. dakikada kaydettiği şık golle kendisinin ve takımının ikinci sayısını üreterek Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi.

KALECİ HATASI PAHALIYA PATLADI

Oyundan kopmayan ve beraberlik için yüklenen Sporting CP, mücadelenin son bölümünde hatayı affetmedi. 80. dakikada Manchester United kalecisi Senne Lammens'in büyük hatasını iyi değerlendiren Luis Suarez, bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.

Uzatma dakikalarında ise Manchester United'da Youri Tielemans, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

POCHETTİNO İLK GALİBİYETİNİ KAÇIRDI

Dört golün atıldığı nefes kesen karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrılırken, Manchester United Teknik Direktörü Mauricio Pochettino yeni takımının başındaki ilk galibiyetine çok yaklaşmasına rağmen bu fırsatı değerlendiremedi.

Lizbon deplasmanında iki puan bırakan İngiliz temsilcisi 7 puanda kalırken, güçlü rakibi karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Sporting CP ise puanını 10'a yükselterek haftayı 9. basamakta tamamladı.