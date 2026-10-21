UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile oynayacağı kritik randevu öncesinde kentte olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Fransa genelinde tırmanışa geçen şiddetli protestolar, hayat pahalılığı eylemleri ve sokak olaylarının gölgesinde oynanacak mücadele öncesi güvenlik güçleri ve kulüp yetkilileri teyakkuza geçti. Karşılaşmanın oynanacağı kentin merkezi noktalarında ve stadyum güzergahında güvenlik çemberi en üst seviyeye çıkarıldı.

YAĞMA TEHDİDİNE KARŞI TAHTALI BARİKAT

Ülkedeki birçok büyük şehirde lüks mağazaların ve ticari işletmelerin hedef alınarak yağmalanmasının ardından Lille kulübü yönetimi de kendi tedbirini devreye soktu. Fransız ekibi, resmi kulüp ürünlerinin satışa sunulduğu mağazanın zarar görmesini engellemek adına cam cepheleri, vitrinleri ve giriş kapılarını kalın ahşap panellerle kapattı.

Kentin işlek noktalarından birinde yer alan mağazanın vitrinlerinin tahtalarla çivilenerek adeta bir kaleye dönüştürülmesi, hem kent sakinlerinin hem de deplasmana gelen futbolseverlerin dikkatini çekti. Alınan bu radikal önlem, Fransa'daki sokak olaylarının spor organizasyonlarını ve kulüpleri ne denli tedirgin ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.