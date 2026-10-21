UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole sahne olan maçta PSG, Barcelona'yı 4-2 mağlup etse de sakatlıklar nedeniyle kriz yaşandı. PSG'de Kvaratskhelia'nın dışında kaptan Marquinhos ve Ousmane Dembele de sakatlıkları sebebiyle maça devam edemedi. Kvaratskhelia'nın ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat edileceği açıklandı. PSG, Ousmane Dembele ve Marquinhos'un sakatlıklarının da detaylarını açıkladı. Sol uyluğunda sakatlık tespit edilen Ousmane Dembele’nin tedavisi önümüzdeki haftalarda devam edecek. Sağ uyluğunda sakatlık tespit edilen Marquinhos’un tedavisi önümüzdeki haftalarda devam edecek. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada Galatasaray'la sahasında oynayacak.

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