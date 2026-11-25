Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'un İstanbul'daki yaşamına dair ilginç bir detay ortaya çıktı. Genç futbolcunun memleketinde severek yediği geleneksel bir yemeği Türkiye'de özlemesi üzerine eşi Irina çözüm arayışına girdi. Ancak yemeği eşinin istediği kıvamda hazırlayamayan Irina, sonunda annesini İstanbul'a davet etti.

EŞİ YAPTI AMA İSTEDİĞİ KIVAMI TUTTURAMADI

Rus mutfağının geleneksel lezzetlerinden patates zapekankaya düşkün olan Batrakov, Türkiye'ye geldikten sonra bu yemeği özlemeye başladı. Patates püresi, kıyma, soğan, tereyağı, yumurta ve sütle hazırlanan yemek, futbolcunun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Rus basınına konuşan eşi Irina, Batrakov'un isteği üzerine zapekanka yapmayı sık sık denediğini ancak bir türlü eşinin sevdiği kıvamı yakalayamadığını anlattı.

KAYINVALİDESİ AYDA BİR İSTANBUL'A GELİYOR

Eşinin denemeleri istediği sonucu vermeyince Irina, son çare olarak annesini İstanbul'a çağırdı. Kayınvalidesinin hazırladığı zapekankayı çok beğenen Rus futbolcu, özlediği ev yemeğine kavuştu.

Batrakov'un bu lezzete olan düşkünlüğü üzerine kayınvalidesi artık ayda bir İstanbul'a gelerek damadına patates zapekanka hazırlıyor.

''ANNE LÜTFEN YALVARIYORUM ONA ZAPEKANKA YAP''

Rus spor sitesi Sports.ru'da yer alan habere göre, Batrakov'un eşi İrina Podşibyakina, Smolov'un çektiği videoda futbolcunun en sevdiği yemeklerden birini yapmak için annesinden yardım istediğini anlattı.

İrina, Aleksey'in beslenmesi ve yemek yapıp yapmadığı sorulduğunda şöyle anlatıyor:

“Yemek yapıyorum ama çok sık yaptığımı söyleyemem. Daha çok Aleksey için yemek hazırlıyorum. Canım isterse ona güzel bir sofra kurarım.

Anne babasının gelmesine o kadar sevindim ki anlatamam. Benden patates zapekanka yapmamı çok istiyordu. Bu yemeği daha önce bir kez güzel yapmıştım ama yemek konusunda kendimi çok eleştiriyorum. Tadı biraz hoşuma gitmese bile yeniden yapmaya çekiniyorum.

Ben ona en güzel yemekleri hazırlamak istiyorum.”

Batrakov ise eşinin yemeklerini beğendiğini, zapekankayı tekrar tekrar istediğini söylüyor. İrina da annesi İstanbul'a geldiğinde ona, “Anne, lütfen, yalvarıyorum, bu işi çöz, ona zapekanka yap” dediğini anlatıyor. Sonunda yemek hazırlanıyor.