Geçen sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Wilfried Singo, beklentilerin altında kaldı. İyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılması planlanan Fildişi Sahilli savunmacıya Napoli talip oldu.

FORMÜL BELİRLENDİ

İtalyan ekibinin bu ısrarını fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Anguissa + para formülünü devreye soktu. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'da tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Singo, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 23 milyon euro...