Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta devam eden zemin çalışmaları dolayısıyla Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılacak. Trendyol Süper Lig'e verilen milli arayla birlikte hızlandırılan ve gece-gündüz esasıyla çalışma yürütülen RAMS Park zeminindeki son durum ise havadan görüntülendi. Galatasaray'da Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçının bitimi ve milli aranın başlangıcıyla birlikte, RAMS Park’ın zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye sokulmuştu. Saha bakım ekibinin gece-gündüz aralıksız olarak çalışarak yenileme işlemlerini sürdürdüğü stadyumda çalışmalar devam ediyor. Havadan görüntülenen stadın zemininde, bir yarı sahanın tamamına çim büyütme lambaları konumlandırıldığı, stadın çatı kısmında da ekiplerin çalıştığı görüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.