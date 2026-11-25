Sarı-kırmızılı ekipte son dönemde oyun kalitesini etkileyen Rams Park zeminindeki bozulmalar için yönetim düğmeye bastı. Stadyum zeminini en üst seviyeye çıkarmak adına yürütülen iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşılırken, sarı-kırmızılı kulübün İtalyan uzmanların koordinasyonunda kapsamlı ve kalıcı bir çözümü kısa sürede hayata geçireceği öğrenildi.

İTALYA'DAN NORVEÇ'E ARDINDAN İSTANBUL'A

Uygulanacak özel operasyon kapsamında İtalya'dan İstanbul'a gelecek denetmenler, Rams Park'ın iklim ve saha koşullarına en uygun çim türünü tespit edecek. Belirlenen kriterler doğrultusunda özel çiftliklerde yetiştirilip biçilen çimler, İtalya'daki üretim merkezinden önce Norveç'e sevk edilecek. Ardından özel iklimlendirme sistemine sahip soğutmalı tırlarla Türkiye'ye getirilecek olan çimler, vakit kaybetmeden stadyum zeminine serilecek.

SERİMDEN 3 GÜN SONRA OYNANABİLECEK

Yüksek teknolojiyle hazırlanan ve lojistik süreci titizlikle planlanan yeni çimlerin en dikkat çekici özelliği ise kullanım süresi olacak. Rams Park'a serildikten yalnızca 3 gün sonra kök tutarak müsabaka oynamaya tamamen hazır hale gelecek olan yeni zemin sayesinde, Galatasaray'ın iç saha fikstüründe herhangi bir aksama yaşanmayacak.