Icardi’nin takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüden sarı kırmızılılar Nantes forması giyen, hücum hattının birden fazla bölgesinde görev yapabilen Matthis Abline ile yakından ilgileniyor.

Nantes'ın bu sezon küme düşmesi ise sarı-kırmızılıların bu dev transfer operasyonundaki en büyük avantajı olarak görülüyor. Kariyerine üst seviyede ve Avrupa arenasında devam etmek isteyen Fransız yıldızın, takımdan ayrılmaya oldukça sıcak baktığı ve Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

23 yaşındaki hem santrfor arkasında, hem uç forvette hem de kanatlarda oynayabiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden 23 yaşındaki forvet oyuncu, Nantes ile çıktığı 94 karşılaşmada 24 gol ve 10 asist kaydetti.