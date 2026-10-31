Galatasaray voleybol takımının otobüsü, bu kez saha dışındaki ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. Ortaya çıkan görüntülerde, bir manavdan alınan patates ve soğanların takım otobüsüne yüklendiği görüldü. Sebzelerin otobüse taşındığı anlar dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.

Patates ve soğanların kim tarafından ve hangi amaçla otobüse yüklendiğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Galatasaray voleybol takımının otobüsüne yüklenen sebzelerin nereye götürüldüğü de bilinmezken, söz konusu görüntüler ilginç anlara sahne oldu.