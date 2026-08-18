Transfer sezonunda bugüne dek yalnızca bir transferi resmiyete döken Galatasaray'da bomba bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Gazeteci Ertan Süzgün, Sarı-Kırmızılıların bu sezonki tek transferi olan ve Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu'nun geri gönderilebileceğini öne sürdü.

"ERZURUMSPOR MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK"

YouTube'da Yeni Açık kanalında konuşan Ertan Süzgün, kiralık Fransız orta saha için ayrılık ihtimali bulunduğunu ve Erzurumspor maçında süre alıp almamasının belirleyici olacağını söyledi. Süzgün'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Lesley'de ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani çok iddialı mı olur bilmiyorum ama. Batrakov, Can Uzun, Sörloth gibi isimler böyle 2-3 takviye indikten sonra sanki oradan mesela bir ayrılık olursa benim için sürpriz olmaz. Ben sürecin normal olduğunu düşünmüyorum.

Çünkü Nhaga'ya teklif yapılmış. Galatasaray kabul etmemiş mesela, kalması istenmiş. Orada ilk maçta süre almaması, hazırlık maçlarındaki performansı, sosyal medya filan derken orada bu süreç.. Yani ilk transfer süre almadı ilk maçta. Erzurumspor maçı sonrası her şey netleşecek kafamda. Ama ben Lesley konusunda sürecin çok şey olduğunu düşünmüyorum ya. Çok böyle güllük gülüstanlık olduğunu düşünmüyorum.

"SÜRECE GÖRE YOLLAR AYRILABİLİR"

Söylemek istediğim şey ama ben ortamın çok güllük gülistanlık olmadığını düşünüyorum. Erzurum maçı çok belirleyici bir kriter olacak. Orada süre almazsa en azından bazı şeyleri daha net ifade edebileceğim. Sürece göre yolları ayrılabilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Sürpriz olmaz mesela benim için."