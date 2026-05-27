Galatasaray bu sezonki transfer hedeflerinden biri olan Rafael Leao için Suudi kulübü Al-Nassr devreye girdi. Fichajes'te yer alan habere göre, gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için transfer planlamasına doğrudan dahil olan Cristiano Ronaldo, Leao'yu kadroda görmek istediğini yönetime iletti.

OYUNCU SICAK BAKABİLİR

Haberde Leao'nun da kariyerinde yeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği aktarılırken, Al-Nassr'ın ise Portekizli oyuncunun yeniden en iyi seviyesine ulaşabileceği ve kupalar için mücadele edebileceği uygun bir ortam yaratabileceği belirtildi.

2025-26 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.