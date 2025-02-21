Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.

Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.

HACIOSMANOĞLU VINCIC KARARININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da, Habertürk'te yaptığı açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanan Sloven hakem Slavko Vincic'in önceden ayarlandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yabancı hakem için "hiçbir yerden resmi başvuru gelmediğini" belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına bir hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya ve Fransa var. Hepsiyle yazışmalar mevcut. Bosna Hersek de var. Hepsiyle temasa geçildi. Son olarak Bosna Hersekli ve Sloven hakem vardı. Bosna Hersekli gelirse büyük sıkıntı çıkar diye düşündük çünkü Fenerbahçe'nin forveti (Edin Dzeko) Bosna Hersekli. Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz. Bu nedenle Sloven hakeme döndük" ifadelerini kullandı.