Galatasaray'ın efsane file bekçisi Fernando Muslera, 14 yıllık Türkiye kariyerini noktalayarak Uruguay ekibi Estudiantes de La Plata'ya transfer oldu.



Muslera'nın gidişiyle birlikte kaleci pozisyonu için Galatasaray'da arayış başlarken, yıllardır kaptanlık görevini üstlenen file bekçisinin ardından pazubandını kimin takacağı da merak konusu olmuştu.



OKAN BURUK YENİ KAPTANI AÇIKLADI



Süper Lig'de 3 yıldır şampiyonluk ipini göğüsleyen teknik direktör Okan Buruk, 2025-2026 sezonu itibarıyla Galatasaray'da kaptan olarak Mauro Icardi'nin sahaya çıkacağını belirtti.

Buruk, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



"Icardi, yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Onu daha çok joker olarak antrenmanlarda kullanmaya başladık. İstekli ve motivasyonu yüksek. Takım kaptanı olması, oyunculara olan yaklaşımı, sahadaki pozitif tavırları takımımızı olumlu yönde etkiliyor. Topla yaptığımız antrenmanlarda kalitesini net bir şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Tabii ki önünde bir süre var. Onu hazırlamamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri en iyi şekilde yapıyoruz. Şu anda ilk antrenmanları ve toplu oyunları iyi ancak fiziksel olarak kendisini geliştirmemiz gerekiyor"