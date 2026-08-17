Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Çorum FK karşısında alınan 2-2’lik beraberliğin ardından transfer operasyonuna hız veren Galatasaray, Rusya’da Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u bitirmeye hazırlanıyor. Kadrosunu şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç yıldızı Batrakov transferinde mutlu sona ulaştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bu kritik hamlede en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk oldu. Daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinde bizzat devreye girerek oyuncuları ikna eden tecrübeli çalıştırıcı, Rus yıldızla da görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Oyun planını ve kendisinden beklentilerini aktaran Buruk’un bu hamlesi sonrası kararlarını sarı-kırmızılılardan yana kullanan 21 yaşındaki yetenek, kulübüne de transferde kolaylık sağlanması yönünde rest çekti.

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA

Galatasaray yönetiminin, Lokomotiv Moskova ile yürütülen pazarlıklarda 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Hafta içinde İstanbul’a getirilmesi planlanan genç yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atarak takıma katılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı teknik heyet, fiziksel olarak tamamen hazır durumda olan Batrakov’u cuma günü oynanacak Erzurumspor mücadelesinin maç kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

SEZONA FORMDA BAŞLADI

Genç yaşına rağmen sergilediği skorer kimlikle dikkat çeken Rus 10 numara, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 36 resmi müsabakada 17 gol ve 12 asistlik devasa bir skor katkısı sağlamıştı. Bu sezona da ritmini koruyarak başlayan Batrakov, Rusya Ligi'nde süre aldığı 5 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.