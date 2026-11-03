Galatasaray'ın genç yıldızı Alekse Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, İstanbul'a taşınma kararıyla gündeme geldi. Rusya'da Lokomotiv Moskova kulüp televizyonunda sunuculuk yapan Podshibyakina, eşinin Türkiye'deki yeni hayatına eşlik etmek için kariyerine ara verdi.

FUTBOL SAHALARINDAN TELEVİZYONA GEÇMİŞTİ

Eski Rusya Kadın Milli Takımı oyuncusu olan Irina Podshibyakina, Ocak 2024'te futbol kariyerini noktaladıktan sonra televizyon dünyasına adım atmıştı. Rusya'da Lokomotiv Moskova kulüp televizyonunda sunuculuk yapan Podshibyakina , eşinin Galatasaray'a transferinin ardından bu görevinden ayrılma kararı aldı.

EŞİ İÇİN İSTANBUL'A YERLEŞTİ

Eşinin Türkiye'deki kariyerine ve yeni hayatına destek olmak isteyen Irina, Rusya'daki işini bırakarak İstanbul'a yerleşti. Sosyal medya hesabından da bu kararını duyuran eski futbolcu, önceliğinin eşinin yeni takımına ve yaşadığı ülkeye uyum sürecinde yanında olmak olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA EV ARAYIŞINA BAŞLADI

İstanbul'da yeni bir hayat kurmaya hazırlanan Irina Podshibyakina'nın, eşiyle yaşayacağı ev için arayışa başladığı öğrenildi. Galatasaray taraftarları da genç futbolcunun eşinin bu kararına sosyal medyada destek veren yorumlarda bulundu.