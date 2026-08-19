Galatasaray’ın transferini bitirmek için gün saydığı Lokomotiv Moskova’nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov, Rus ekibine resmen veda etti. Dün oynanan Rostov - Lokomotiv Moskova karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini alan genç yetenek, mücadelenin ardından taraftarlara seslenerek Galatasaray'a transfer sürecini doğruladı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Rus temsilcisinin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Batrakov, samimi açıklamalarıyla tribünlerden büyük alkış aldı.

KONUŞMASI ALKIŞ TOPLADI

Kulübünün içinde bulunduğu durumla ilgili içten bir konuşma yapan genç oyun kurucu, taraftarlardan takıma sahip çıkmaya devam etmelerini rica ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Sizi temin ederim ki tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam, bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Biz çabalıyoruz, her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum."

G.SARAY FORMASINI İMZALADI

Göstermiş olduğu bu olgun tavırla henüz İstanbul’a gelmeden Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Rus yetenek, maç öncesinde de dikkat çeken bir harekete imza attı. Rostov mücadelesi öncesinde tribünde kendisine uzatılan Galatasaray formasını geri çevirmeyerek imzalayan Batrakov'un bu görüntüleri, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı.