FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Ekvador, ABD’nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Fildişi Sahilleri 1-0 kazandı. Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikada Wilfired Singo'nun asistinde Amad Diallo kaydetti. Nefes kesen maçta Ekvador'un 3, Fildişi'nin ise bir topu direkten döndü OULAİ 77'DE GİRDİ Öte yandan Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, 77. dakikada oyuna dahil olurken Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Bu sonucun ardından Fildişi Sahili gruplara 3 puanla başlarken Ekvador, sahadan puansız ayrıldı. Grubun ikinci maçında Fildişi Sahili, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ekvador ise Curaçao ile mücadele edecek.

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