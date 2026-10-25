Galatasaray'ın 2 yılı aşkın süredir formasını terleten Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı kulübün modern tarihindeki en sıra dışı istatistiklerinden birine imza attı. Görev yaptığı 73 resmi karşılaşmada rakip fileleri havalandıramayarak kaleciler hariç son 30 yılın en uzun gol hasreti çeken saha içi oyuncusu unvanını alan 27 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak dev Fenerbahçe derbisinde bu şanssızlığını kırarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

73 RESMİ MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

Galatasaray savunmasının sol kanadında istikrarlı bir görüntü sergileyen Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı formayla sıra dışı bir istatistiğin mimarı oldu. Parçalı formayla bugüne kadar tüm kulvarlarda toplam 73 resmi müsabakaya çıkan Senegalli futbolcu, hücumda takım arkadaşlarına 4 asistlik katkı vermesine rağmen henüz gol sevinci tadabilmiş değil.

Rakip ağları sarsmakta büyük bir kısırlık yaşayan 27 yaşındaki sol bek, bu performansıyla kulüp kayıtlarına geçti. Jakobs, kaleciler dışarıda bırakıldığında Galatasaray tarihinde son 30 yıl içerisinde en uzun süre gol atamayan futbolcu olarak zirveye yerleşti.

SAVUNMADA KALDI

2024-2025 sezonunun başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'dan kiralık olarak transfer edilen Jakobs, gösterdiği mücadelenin ardından bir sezon sonra bonservisiyle sarı-kırmızılı renklere bağlanmış ve oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzalanmıştı. İki yılı aşkın süredir Galatasaray rotasyonunun vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ve defansif direnciyle teknik heyetin güvenini kazanan tecrübeli oyuncu, buna karşın üçüncü bölgede tabelayı değiştirmeyi başaramadı.

HASRETİ DİNDİRMEK İSTİYOR

Kulüp tarihinin en uzun süren gol hasretini dindirmeyi amaçlayan Senegalli savunmacı için en büyük fırsat kapıya dayandı. Trendyol Süper Lig'de yarın ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbiye odaklanan Ismail Jakobs, zorlu 90 dakikada hem takımının sahadan zaferle ayrılmasına katkı sunmak hem de sarı-kırmızılı formayla siftah yaparak 30 yıllık dev hasrete en anlamlı randevuda son vermek istiyor.