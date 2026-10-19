Güney Amerika futbolunun köklü kulüplerinden Boca Juniors'ta 2027 yılında yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Mevcut başkan Juan Roman Riquelme'nin görev süresinin tamamlanacağı kritik kongreye güçlü bir kadro ve şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Arjantin devi, orta sahasını uluslararası tecrübeye sahip elit bir isimle takviye etmeyi amaçlıyor.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Boca Juniors yönetimi, Galatasaray'ın 30 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'yı yeniden transfer listesinin ilk sırasına aldı. Arjantin ekibinin bu transfer hamlesi için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesini gözden çıkardığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için Galatasaray cephesinin nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.

"BOCA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Daha önce verdiği röportajlarda çocukluğundan bu yana Boca Juniors taraftarı olduğunu açık yüreklilikle dile getiren Lucas Torreira, Arjantin ekibine duyduğu bağlılığı hiçbir zaman gizlemedi. Sadece laf olsun diye konuşmadığını belirten tecrübeli futbolcu; Galatasaray gibi büyük ve önemli bir camianın parçasıyken Boca'da oynama arzusunu açıklamanın yaratacağı yankıyı çok iyi bildiğini, ancak bu sözlerinin sonuna kadar arkasında durduğunu ifade etti. Tribünden gelen bir taraftar olduğunu vurgulayan Torreira, futboldaki en büyük idolünün Carlos Tevez olduğunu ve sarı-lacivertli formayı bir gün giyme arzusunu her zaman içinde taşıdığını dile getirdi.

"DÜZENLİ OLARAK İLETİŞİM HALİNDELER"

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile düzenli olarak iletişim halinde olduğunu aktaran tecrübeli orta saha, kulübün durumunu öğrenmek adına sık sık mesajlaştıklarını ve aralarında oldukça güçlü bir bağ bulunduğunu ifade etti. Annesini kaybettiği zorlu süreçte ailesine ve evine yakın olma isteğiyle Boca ile küçük bir temas yaşadıklarını hatırlatan Uruguaylı yıldız, o dönem Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giymesi nedeniyle şartların oldukça karmaşıklaştığını ve transferin gerçekleşmediğini belirtti. Masada her zaman çeşitli ihtimallerin belirebileceğini ancak bunların şimdilik mesajlardan ibaret kaldığını vurgulayan Torreira, şartların zorluğu sebebiyle taraftarların hayalleriyle oynamak istemediğini kaydetti.

EŞSİZ BİR İSTİKRAR YAKALADI

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla Türk futbolunun en istikrarlı isimlerinden birine dönüşen 30 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki yüksek devamlılığa da dikkat çekti. Galatasaray'da geçirdiği 4 yıllık süreçte sezon başına ortalama yalnızca iki maç kaçırdığını hatırlatan Torreira, bu müsabakaları da herhangi bir sakatlık problemi yüzünden değil, sadece kart cezaları nedeniyle kaçırdığının altını çizdi. Sarı-kırmızılı takımın en kilit parçalarından biri olarak kulüp yönetiminin kendisinin takımda kalmasından yana olduğunu belirten başarılı oyuncu, bulunduğu konumdan büyük bir gurur duyduğunu ve hiçbir gizem barındırmadan sahaya odaklanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.