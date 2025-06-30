Galatasaray'ın Norwich'ten 18 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Gabriel Sara için talipler çıkmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için son olarak İngiliz ekibi Aston Villa vites yükseltti.

BEKLENTİ İKİ KATI

Sebastien Vidal'in haberine göre İngiliz ekibi, Sara için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı..

Haberin detaylarında Aston Villa, Gabriel Sara için 20 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Galatasaray, İngiliz ekibine kapıyı yüksekten açtı ve 40 milyon Euro istediğini iletti. Sarı-kırmızılı ekip, 2029'a kadar sözleşmesi olan Brezilyalı orta saha oyuncusunu tutmak istiyor.

Aston Villa'nın yüksek bonservis beklentisi nedeni ile geri adım atma ihtimali kuvvetlenirken daha iyi bir teklifle geri dönüp dönmeyeceği ise belirsiz.