Galatasaray'ın geçen sezon Monaco'dan 30.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun Sarı-Kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyor. Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda sakatlanana dek oldukça iyi bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki savunmacı, taliplerini de artırdı.

DUYAR DUYMAZ MASADAN KAÇTILAR

İtalyan basınında yer alan habere göre Singo'nun durumunu soruşturan takımların başında Serie A devi Inter geldi. Oyuncunun Dünya Kupası'ndaki performansından etkilenen son Serie A şampiyonu, durumunu soruşturmaya başladı. Ancak habere göre Singo'nun Galatasaray'dan yıllık 4.8 milyon euro maaş aldığını öğrendikleri anda transferden vazgeçme kararı aldılar. Fildişi Sahilli savunmacının maaşını yüksek bulan Inter, Sarı-Kırmızılılara resmi teklifte bulunmadan transferi rafa kaldırdı.

Geçen sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyen Singo, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 23 milyon euro...