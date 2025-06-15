Galatasaray’ın futbolcusu Ahmed Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar’a evlilik teklifinde bulundu. Kutucu, aldığı “Evet” yanıtını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu duyurdu.

Evlilik teklifinin ardından Asena Atalar da sosyal medya hesabında çekilen fotoğrafları paylaşıp, "İçim içime sığmıyor" ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Atalar, yaptığı paylaşımda, “Güzel sözleriniz, tebrikleriniz için çok teşekkür ederim. Size anlatacak çok şeyim var tabii ama şu an çok heyecanlı ve mutluyum. Bunun tadını çıkartacağım. Çok sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir aşk yaşamanız dileğiyle... Sizi seviyorum, o güzel kalbinizden öpüyorum. İyi geceler." mesajını da yayınladı.

Kutucu’ya takım arkadaşları ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı gelirken, Asena Atalar da sosyal medyada bazı olumsuz yorumların hedefi oldu.

Atalar'a evlilik teklifi aldığı için çok sayıda 'Sonunda rahatladı', 'Asena atalar başarmış kızlar azmin zaferi resmen' yorumu yapıldı.