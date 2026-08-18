Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında taraftarı önünde Çorum FK karşısında alınan 2-2’lik beraberlik, Galatasaray teknik heyetini harekete geçirdi. Sahadaki oyundan ve sürpriz puan kaybından memnun kalmayan teknik direktör Okan Buruk, ligin ikinci haftasındaki Erzurumspor FK mücadelesi öncesinde kadroya neşter vurma kararı aldı.

İLK 11'DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Sabah'ta yer alan habere göre takımın genel reaksiyonunu ve mücadele gücünü artırmak isteyen tecrübeli teknik adamın, ilk 11 kurgusunda önemli değişikliklere gideceği öğrenildi. Kadroda yaşanacak bu değişimin faturası ise dünyaca ünlü Alman yıldız Leroy Sane'ye kesildi. Çorum FK karşısında sergilediği tutuk performansla beklentilerin çok altında kalan yetenekli kanat oyuncusu, teknik heyetten geçer not alamadı. Okan Buruk'un, formsuz görüntüsü nedeniyle Sane’yi Erzurumspor FK karşılaşmasında yedek kulübesine oturtmayı planladığı belirtildi.

Başarılı çalıştırıcının, Alman futbolcunun yerine kanat hattında temposu, hareketliliği ve ön alan baskısı daha yüksek bir ismi sahaya sürerek hücum hattındaki dinamizmi yeniden yakalamayı hedeflediği kaydedildi.