Saha içindeki performansının yanı sıra eğitimine verdiği önem ve yatırım hamleleriyle de adından sıkça söz ettiren İlkay Gündoğan, ortağı olduğu yatırım grubuyla birlikte kulüp hissedarı olmaya hazırlanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN ÖNE ÇIKTI

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre İlkay, yatırımcıları arasında yer aldığı GSS fonunun öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle birlikte Montpellier kulübüne ortaklık planlıyor. Habere göre yatırım grubu kulüpte söz sahibi olmayı planlarken, projenin öne çıkan ismi olarak İlkay Gündoğan'ı düşünüyor.

Kulübün net satış bedeli 10 milyon euro olarak belirlenirken, bu sezonki borçları kapatmak için de 18-20 milyon euro değerinde sıcak para akışı sağlanması bekleniyor. Kulübün yeni sahibi olacak ekibin, uzun vadeli başarı hedeflemekten ziyade Portekiz modeline benzer şekilde 'oyuncu ticareti' odaklı bir model yaratması bekleniyor.

GSS FONU NEDİR?

Global Soccer Solutions / GSS Investment Fund (GSS) operasyonunun arkasında İlkay Gündoğan, Arsenal'in eski futbolcularından Daniel Karbassiyoon ve piyasanın büyük menajerlerinden biri olduğu biliniyor.