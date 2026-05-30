Barış Alper Yılmaz, geçen yazdan beri ilginç bir hikaye yazıyor. Suudi Arabistan’dan NEOM, Barış için Galatasaray’a 40 milyon Euro teklif yapmış ancak sarı-kırmızılı yönetim, izin vermemişti. Dursun Özbek’in bu kararı Barış’ın hayatını değiştirecek. Milli futbolcu, Arabistan’a gitseydi kendisini unutturup kaybolup gidecekti.

12 GOL-14 ASİST ÜRETTİ

Galatasaray’da kaldı ve geçen sezonu 12 gol-14 asistle tamamladı. Bu performans Arsenal’in ilgisini çekti. Premier Lig’in şampiyonu, milli futbolcuyu takibe aldı. Hem Barış Alper hem de Galatasaray yönetimi, gelecek teklifi beklemeye geçti. Resmi temaslar başlarsa 50 milyon Euro’dan kapılar açılacak ve Barış Alper Yılmaz, hayallerine kavuşmuş olacak.