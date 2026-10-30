Galatasaray'ın futbolcusu Victor Osimhen ikinci kez baba oldu. Osimhen ile Stefanie'nin Liora Audrey adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda çifti şu sözlerle kutladı:

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie’nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!”

Liora Audrey, 2022 doğumlu Hailey'nin ardından Osimhen'in ikinci çocuğu oldu.