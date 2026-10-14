UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, rakibinin bu sezonki durdurulamaz serisine engel olamadı.

Mücadelede sarı-kırmızılıların tek sayısı 28. dakikada genç yetenek Aleksey Batrakov'dan gelirken, konuk Barcelona galibiyete Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle uzandı. Sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılan Katalan ekibi grupta 6 puana ulaşırken, bu sezon resmi maçlarda çıktığı 10 karşılaşmanın tamamını kazanarak 10'da 10'luk kusursuz bir seri yakaladı.

MARCA'DAN OLAY GÖNDERME

Mücadelenin ardından İspanyol basını, Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina'yı manşetlerine taşıdı. Gabonlu futbolcunun geçtiğimiz yıl Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için söylediği "Lamine Yamal da kim?" sözlerini arşivden çıkaran Marca, maçın ardından Lemina'ya yönelik çarpıcı bir başlık attı:

"Bu geceden sonra Lemina, Lamine Yamal’ın kim olduğunu öğrenmiştir."

İspanyol medyasının bu yaklaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem olarak futbolseverler arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SAHA İÇİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşma boyunca iki futbolcu arasındaki psikolojik rekabet yeşil sahaya da yansıdı. Maçın kritik anlarında yaşananlar şu şekilde kayıtlara geçti:

Kaçan bir pozisyonun ardından yaşadığı hırsla Mario Lemina'nın eline vuran Lamine Yamal ile Gabonlu futbolcu arasında bir anda tansiyon yükseldi. İkili arasında yaşanan sözlü ve fiziksel gerginlik, karşılaşmanın hakeminin ve diğer futbolcuların araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı rakiplerin başında gelen Barcelona karşısında bir kez daha sahadan puansız ayrılarak gözünü gruptaki diğer karşılaşmalara çevirdi.