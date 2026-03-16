Galatasaray'ın bu sezon yaptığı transferlerden fiyat/performans verimliliği olarak en çok eleştirilen isim Wilfried Singo olsa da son dönemdeki performansıyla çoğu kişinin görüşünü değiştirdi. Fildişi Sahilli savunmacı hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunuyla 30 milyon euroluk bonservisinin altında kalmadığını kanıtlamaya çalıştı.

SERVET ÖDEMEYE HAZIRLAR

Her maç üstüne koyan 25 yaşındaki savunmacının Avrupa'da talipleri de arttı. İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Napoli, Singo'nun 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Haberde; savunmasını güçlendirmek için ciddi hamleler düşünen İtalyan ekibinin, 60 milyon euro dahil çok ciddi rakamlara çıkabileceği ifade edildi.

Bu sezon uzun süreli bir sakatlık yaşayan ve Galatasaray adına tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Singo, sahada kaldığı 1.063 dakikada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...