Transfer sezonuna durgun bir başlangıç yapan Galatasaray'da, Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu dışında ne gelen var ne de giden... Kadroya dahil edeceği isimler için gidecek oyuncuları da netleştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılarda Gabriel Sara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkarılması beklenen Sambacı yıldız, İstanbul'da en az bir sezon daha kalacağına dair önemli sinyaller verdi.

YENİ EVİNE MOBİLYA SİPARİŞ ETTİ

Transfer döneminde adı Premier Lig ekibi Leeds United ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Sara için henüz Sarı-Kırmızılıları tatmin eden bir teklif ulaşmadı.

HT Spor'un haberine göre ise transfer iddialarına karşın Brezilyalı orta saha, İstanbul'da yeni bir eve taşınıp bu daireye mobilya siparişleri vererek en az bir sezon daha Galatasaray'da kalacağına dair önemli bir sinyal verdi.