Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'na davet edildi. Genç futbolcu, milli takım kampında yaptığı açıklamalarda hem yeni takımına alışma sürecini hem de Rusya'yı özlediğini dile getirdi.

YENİ ORTAMA ALIŞMA SÜRECİ

Batrakov, İstanbul'a uyum sağlama süreciyle ilgili, "En basit kelimeleri öğrendim: 'merhaba', 'tamam', 'günaydın'. Şu an İngilizceye daha fazla odaklanıyorum çünkü yeni bir ortama girdim. 15 yıl boyunca aynı kulüpte ve aynı sistemdeydim, bir anda ülke, şehir ve takım değiştirmek kolay değil" dedi.

İSTANBUL'DA DAHA ÇOK TANINIYOR

Rusya'dan farklı olarak İstanbul'da daha çok tanındığını ifade eden Batrakov, "Moskova'da Lokomotiv'de oynarken gözlüksüz, şapkasız rahatça dışarı çıkabiliyordum. Burada ise gözlük ve şapka taksanız bile çok tanınıyorsunuz. Herkes futbolla ilgileniyor, bu biraz zorlayıcı" şeklinde konuştu.

TÜRK MUTFAĞINA ALIŞMAKTA ZORLANMIYOR

Türkiye'deki yemek kültürüne de değinen Batrakov, "İlk hafta üç kez restorana gittim ve kebap yedim. Şimdi biraz daha sakinim. Evde eşim yemek yapıyor, ailem de ziyarete geldi. Tesislerde de yemek veriliyor tabii" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

Galatasaray'daki ilk maçını ve Şampiyonlar Ligi heyecanını anlatan Batrakov, "Küçük hayalim gerçekleşti. Hâlâ tam olarak inanamıyorum. Atmosferi tarif edemiyorum. Türkiye'de bir maça gitmediyseniz, hiçbir şeyle karşılaştıramazsınız" dedi.

TORREIRA'DAN DESTEK

Galatasaray'da adaptasyon sürecinde takım arkadaşlarının desteğini vurgulayan Batrakov, "Herkes çok yardımsever. Lucas Torreira özellikle yanıma gelip beni cesaretlendirdi, 'Bir şey olursa beni ara' dedi" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YI ÖZLEDİM"

Milli takıma seçilmesinin kendisi için önemli olduğunu belirten Batrakov, "Milli takımın renklerini savunmak benim için bir onur. Bir aydır Rusya'da değildim ve Moskova'yı, arkadaşlarımı ve atmosferi özledim" dedi.

Genç futbolcu, bir sonraki hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak olduğunu da sözlerine ekledi.