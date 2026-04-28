Dev derbide Fenerbahçe’yi 3-0 geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray’ın yıldız isimlerine ise teklif yağıyor. İspanyol basınından AS’da yer alan haberde, Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, derbide sarı-kırmızılı oyuncuyu izlemek için İstanbul'a geldi. Mücadeleyi takip eden Berta'nın önceliğinin Victor Osimhen olduğu belirtildi. Öte yandan İngiliz devinin Viktor Gyökeres'ten memnun olmadığı ve Nijeryalı santrfor için Galatasaray'dan bilgi aldığı ve yaz transfer döneminde harekete geçeceği ifade edildi.

BARIŞ VE UĞURCAN'I DA İZLEDİ

Haberde, Berta'nın sarı-kırmızılıların milli yıldızları Barış Alper Yılmaz ile Uğurcan Çakır'ı da izlediği aktarıldı. Uğurcan'ın Arsenal için kaleci adayları arasında üst sıralarda yer aldığı belirtildi. 30 yaşındaki milli kaleci için Bayern Münih, Inter ve Juventus'un devrede olduğu vurgulandı.