Galatasaray adım adım şampiyonluğa ilerlerken, takımın yıldızları da önemli kulüplerin transfer listesinde yer alıyor. Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez’in ardından son olarak Yunus Akgün’e, Premier Lig ekipleri Aston Villa ile Newcastle United talip oldu. İki takım, 24 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır.

ASLAN KARŞI ATAĞA GEÇECEK

Ancak Yunus’u bu rakama elden çıkarmak istemeyen Cimbom karşı atağa geçmeye hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek devreye girip, Yunus Akgün ile özel bir görüşme yapacak. Başkan Özbek’in yıldız futbolcuya, “Şu anda sadece şampiyonluğu düşün. Ardından istediğin şartlarda yeni sözleşme imzalayıp serbest kalma maddesini kaldıralım. Yine de gitmeyi tercih edersen gerekli kolaylığı sağlarız” diyecek.