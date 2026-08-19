Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırarak kanat bölgesindeki ihtiyacını gidermek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, on numara bölgesine Aleksey Batrakov'u eklemesinin ardından kanat transferinde de önemli bir gelişme yaşadı.

Sarı kırmızılılar İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr ile ilgileniyor. Kulüp, İngiliz ekibine resmi teklifini gönderdi.

G.Saray'da oynamak istiyor

28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Ismaila Sarr'ın geçen sezon 45 maçta 21 kez ağları sarsarak 2 gol de asist yaptığı belirtildi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 45 milyon euro olan futbolcunun Crystal Palace ile sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.