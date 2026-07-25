Benfica, hazırlık maçında Belenenses ile karşı karşıya geldi. Marco Silva'nın takımı, rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı. Transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan fakat Benfica’ya transfer olan Jhon Duran ilk maçında şov yaptı.

2 DAKİKADA 1 GOL 1 ASİST

İsmi sıklıkla Galatasaray ile de anılan Jhon Duran Belenenses karşılaşmasında 2 dakikada 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Benfica'da 54. dakikada gol atan Jhon Duran, 55. dakikada Gianluca Prestianni'nin golünde asisti yapan isim oldu. Benfica'nın diğer gollerini ise Cabral, Ivanovic ve Prestianni (2) kaydetti. Duran’ın ilk maçındaki performansı geçer not alırken Portekiz medyası da golcü futbolcunun oyununu manşetlere taşıdı.