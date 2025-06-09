Galatasaray’ın transferdeki önceliği yeni bir Osimhen bulmak değil. Sarı-kırmızılılar, “Nasıl olsa Mauro Icardi dönüyor” diyor. Cimbom, Fernando Muslera’nın yerine kaleci transferini 1 numaralı hedef olarak seçti. G.Saray’ı umutlandıran haber ise İspanya’dan geldi. Barcelona’nın kalecisi Andre ter Stegen, Aslan olabilir.

Alman kaleci, Barcelona’nın takımdan uzaklaştırmak için mobbing yaptığını açıkladı. 33 yaşındaki kaleci, soyunma odasında yaşananların medyaya sızdırılmasından şoke oldu. Ter Stegen Barcelona’nın bunu, profesyonel itibarına zarar verirken, onu ayrılmaya zorlamak için kullandığına inanıyor. Tam bu sırada Aslan devreye girdi.

G.Saray Alman eldivenin transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin psikolojik baskıya maruz kaldığı için Barça’dan ayrılmayı düşünen tecrübeli file bekçisinin kısa süre içinde bonservisini alması bekleniyor. 2014’ten beri Barcelona forması giyen Stegen’in normal şartlarda kovulmak üzere olduğu Barcelona ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyordu.