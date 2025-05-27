Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kaleci arayışlarına devam ediyor… Muslera’nın ayrılığından sonra sarı kırmızılıların Lunin’i transfer etmek istediği iddia edildi. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en yakın olduğu takım Galatasaray. Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği ve en şanslı takım olduğu aktarıldı.

2030’A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, bu sezon ligde sadece 7 maçta Real Madrid forması giyebildi. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olması en büyük avantaj olarak gösteriliyor.