İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkede başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 nisan tarihi için 'boykot' çağrısında bulunmuştu.
Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer alırken, Pusat söz konusu paylaşımın ardından kanal yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
"Yanındayım gülüm" paylaşımıyla sevgilisi Aybüke Pusat'a destek veren oyuncu Furkan Andıç da TRT tabi'nin 'Muhabir' dizisinden çıkarılmıştı.
Aybüke Pusat'ın başına gelenler sonrasında sosyal medyadan destek paylaşımları yağmaya başladı. Bu paylaşımlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'dan geldi.
Aydın, Pusat için hazırlanan bir TikTok videosunu yayınladı.