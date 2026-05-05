Galatasaray, Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Samsun’a da aynı hedefle giden sarı-kırmızılılar, 4-1’lik şok yenilgiyle bozguna uğramıştı. Sarı-kırmızılılar, Antalya’ya karşı aynı kâbusu yaşamamak için sessizlik yemini etti. Kemerburgaz’daki karargâhına çekilen Cimbom’da cumartesi akşamına kadar şampiyonluk kelimesinin ‘Ş’si ağızlardan çıkmayacak. Başkan Dursun Özbek de yöneticilere “Konuşmayın” talimatı verdi. Yöneticiler bu arada transfer görüşmelerine 1 hafta ara verdi. Özbek’in “90 dakika kaldı. Kazanalım. Hep birlikte şampiyonluk şarkıları söyleyelim” dediği öğrenildi.