Süper Lig'in lideri Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Kritik mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Devre arasında takıma dahil edilen Cuesta yedek kulübesinde yer alırken Alvaro Morata ise maç kadrosuna yazılmadı.
İŞTE İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatowski, Opoku, Yasin, Winck, Gökhan, Mortadha, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Lemina, Sallai, Barış Alper, Osimhen
23 MAÇLIK SERİ
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 23 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Ayrıca Galatasaray'ın yaptığı son 2 resmi müsabakada gol sesi çıkmadı.
Süper Lig'in 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası da golsüz sona eren Galatasaray, rakip fileleri havalandıramadı.