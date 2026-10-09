Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Sakatlıktan yeni çıkan Osimhen, maç kadrosunda yer aldı.
GALATASARAY 0-0 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor) CANLI
1' Hakem Halil Umut Meler karşılaşmadaki ilk düdüğü çaldı.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak
OKAN BURUK KULÜBEDE YER ALMAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.
Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, takımının başında yer alamayacak.