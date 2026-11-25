UEFA ülke puanı sıralamasında Hollanda’yı takip eden Türkiye için aynı akşam üç olumlu sonuç geldi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Aston Villa’yı 1-0 mağlup ederken PSV ve Feyenoord maçlarını kaybetti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Galatasaray’a galibiyeti getiren golü Deniz Gül attı. Hollanda temsilcilerinin yenilgileri de Türkiye’nin sekizinci sıradaki Hollanda’yı takibi açısından fırsat yarattı. TÜRKİYE DOKUZUNCU SIRADA Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından güncellenen, 25 Kasım 2026 itibarıyla verilen sıralamada Türkiye 53.475 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. Sekizinci Hollanda’nın 56.395, Türkiye’nin hemen arkasındaki Yunanistan’ın ise 47.612 puanı var. UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 12 ülke şöyle: - İngiltere: 107.907 puan - İtalya: 92.160 puan - İspanya: 86.993 puan - Almanya: 85.402 puan - Fransa: 72.296 puan - Portekiz: 69.550 puan - Belçika: 64.050 puan - Hollanda: 56.395 puan - Türkiye: 53.475 puan - Yunanistan: 47.612 puan - Çekya: 46.325 puan - Polonya: 45.725 puan

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