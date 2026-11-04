Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında iki golle galibiyete ulaştı. Bu sonuç, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına da yansıdı.
Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellenirken Türkiye, rakibiyle arasındaki farkı daralttı.
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 52.675 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin hemen üzerinde 55.395 puanla Hollanda bulunurken, 10. sıradaki Yunanistan'ın 46.612 puanı bulunuyor.
İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM:
1- İngiltere | 106.685 puan
2- İtalya | 91.017 puan
3- İspanya | 86.118 puan
4- Almanya | 84.259 puan
5- Fransa | 71.439 puan
6- Portekiz | 67.750 puan
7- Belçika | 62.450 puan
8- Hollanda | 55.395 puan
9- Türkiye | 52.675 puan
10- Yunanistan | 46.612 puan
11- Çekya | 45.725 puan
12- Polonya | 45.725 puan