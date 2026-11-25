Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'ı Etik Kurulu'na şikayet etmeye hazırlanıyor.

Şansalan, maç sonrasında elini sıkmadığı gerekçesiyle Buruk'a kırmızı kart göstermişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, kartın ardından şaşkınlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün şikayet dilekçesinde, soyunma odası koridoruna giderken yaşanan tüm konuşmaların da Etik Kurulu ile paylaşılması istenecek.

Galatasaray ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakem raporları, VAR kayıtları ve hakem telsiz kayıtlarının paylaşılmasını talep etti.