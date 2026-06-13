Galatasaray, Davinson Sanchez konusunda taviz vermeye niyetli değil. İtalya’dan Como’nun teklif sunduğu Kolombiyalı stoper için sarı-kırmızılı yönetim kapıyı 35 milyon Euro’dan açtı. Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasında yer alan 30 yaşındaki savunmacının ayrılığına sıcak bakmayan yönetim, ancak beklentilerini karşılayacak astronomik bir teklif gelmesi halinde masaya oturmayı düşünüyor.

SARA&SALLAİ 60 MİLYON EURO

Aslan’ın yıldızlarına gelen teklifler sadece Davinson ile sınırlı değil. Gabriel Sara ve Roland Sallai de transfer piyasasının gözdesi konumunda. Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda takımın omurgasını bozmak istemeyen yönetim, Sara’ya 40, Sallai’ye ise 20 milyon Euro fiyat biçti. Bu seviyelere çıkılmazsa Okan Buruk’un vazgeçilmezleri yeni sezonda yola devam edecek.