Yusuf Demir, Barcelona ve Galatasaray'da yaşadığı zorlu dönemlerin ardından Rapid Wien'de yeniden form tuttu. Avusturya ekibinde bu sezon 17 maça çıkan futbolcu, 6 gol ve 6 asistle 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray'ın Şubat 2026'da sözleşmesini feshetmesinin ardından eski kulübü Rapid Wien'e dönen Yusuf'un ilk ayları kolay geçmedi. Fiziksel kondisyonunu geliştirmeye çalışan futbolcu, forma şansı bulmakta zorlandı. Mayıs 2026'da Sturm Graz karşısında ise yalnızca 22 dakika sahada kaldıktan sonra kırmızı kart gördü.

'SADECE TOPLU SÖZLEŞME BEDELİNİ ALDIM'

Yusuf Demir, Rapid Wien'e dönüşünün ardından yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Fiziksel kondisyonumun yetersizliği nedeniyle ilk birkaç ay boyunca Rapid'den tek bir sent bile istemedim. Sadece toplu sözleşme bedelini aldım, böylece kadroya kaydedildim. Bu miktar yaklaşık 1500 euro'ydu.”

Yeniden çıkış yakalayacağına inandığını belirten Yusuf, “Yine sansasyon yaratacağımdan eminim.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA 26 MAÇA ÇIKTI

Henüz 16 yaşındayken performansıyla dikkat çeken Yusuf Demir, 2021 yazında Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. İspanyol kulübünün opsiyonu kullanmaması üzerine Ocak 2022'de Rapid Wien'e döndü.

Galatasaray, 2022 yazında Yusuf'u 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımda düzenli forma şansı bulamayan ve Basel'e de kiralanan futbolcu, Galatasaray formasıyla toplam 26 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Şubat 2026'da yeniden Rapid Wien'e katılan Yusuf Demir'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.