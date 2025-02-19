Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden İstanbul Gençlikspor, dörtlü finale yükseldi.
- Salon: Burhan Felek Vestel
- Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun
- Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı)
- İstanbul Gençlikspor: Mert Nevzat Güneş, Yiğit Savaş Kaplan, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Hasan Sıkar)
- Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25
- Süre: 113 dakika