Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları sürüyor. Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise pazar günü alacak. Ligin 37’nci haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak sarı-kırmızılılar, maçın ardından İstanbul’a dönecek.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak için bugün başvuruda bulunacak. TFF’nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda kavuşacak.
LİSEDEN YENİKAPI'YA
Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.
Kutlamalara sarı-kırmızılı takımda şampiyonluk sevinci yaşamış eski teknik direktörlerin de davet edileceği öğrenildi. Bu isimlerin Fatih Terim, Lucescu, ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimler bulunuyor.